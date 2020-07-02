Bostwana’da Okavango Deltası'nda 350'den fazla fil cesedi bulundu. Hükümete göre hiç kimse, hayvanların neden öldüğünü bilmiyor.

Botsvana, Afrika'nın azalan fil nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapıyor.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu National Park Rescue'dan Dr McCann, “Mayıs ayında üç saatlik bir uçuşta 169 ceset gördük. Hükümet uyardık. Bu, çok uzun zamandır görülmemiş seviyede toplu bir ölüm. Kuraklığa bağlı nedenler dışında, bu kadar çok filin öldüğünü görmedik. Bir ay sonra, daha fazla araştırma yaptık ve dahafazla ceset gördük” ifadelerini kullandı.

Botswana hükümeti daha önceki fil ölümlerinde sebebin kaçak avcılık olduğu iddialarını reddetmişti. Fillerin dişlerine dokunulmadığına dikkat çekilmişti.

Çoğu yüz üstü çökerek ölen fillerin ölme biçimine dikkat çeken McCann nörolojik sisteme saldıran bir hastalık olabileceğini söyledi.