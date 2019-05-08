Güney Afrika Seçim Komisyonundan Kate Bapela, ramazan ayında Müslümanların oruç tutması nedeniyle istedikleri takdirde "özel oy kullanma" hakkından yararlanabileceklerini ifade etti.

Kararı, Güney Afrika'nın en büyük İslami kuruluşu Müslüman Hukuk Konseyi (MJC) yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler neticesinde aldıklarını söyleyen Bapela, "Bu karar, Müslümanların ibadetlerini kolaylaştırmak için alındı. Dileyen Müslümanlar seçimde engel durumu olanlar için hazırlanan ‘özel oy kullanma’ statüsünden yararlanıyorlar" dedi.

Bapela, başvuru yapan Müslümanların oy verme işleminden 2 gün önce oy kullanmaya başladığını belirterek, "Ülkemizdeki Müslümanların oy verme işlemi esnasında sırada bekleme ya da herhangi başka zor bir durumla karşılaşmadan ibadetlerini daha rahat şekilde yapmaları amaçlandı" diye konuştu.

Güney Afrika’da apartheid (ırk ayrımcılığı) rejiminin sona erdiği 1994 yılından bu yana 6. kez devlet başkanlığı seçimi yapılıyor. 56 milyon nüfusa sahip ülkede Müslümanlar, nüfusun yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor.

Kaynak: AA