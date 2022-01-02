Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın
[Fotoğraf: AFP]
Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki parlamento binasında yangın çıktığı bildirildi.
Olay yerindeki AFP muhabirlerinin verdiği bilgilere göre, binada büyük bir yangın başladı.
Acil servis yetkilileri, çatının alev aldığını ve Ulusal Meclis'in yanmakta olduğunu açıkladı.
[Fotoğraf: AFP]
Yangının henüz kontrol altına alınamadığı, bina duvarlarında çatlaklar oluştuğu kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Güney Afrika Yangın
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