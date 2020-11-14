Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 153'e ulaştı.

COVID-19 vaka sayısı da 2 bin 213 artışla 746 bin 945'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 86 bin 887 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 692 bin 177'si iyileşti.

Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 960 bin vaka tespit edildi.