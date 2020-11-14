Haber Giriş: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 747 bine yaklaştı
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 746 bin 945'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 153'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 77 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölüm sayısı 20 bin 153'e ulaştı.
COVID-19 vaka sayısı da 2 bin 213 artışla 746 bin 945'e yükseldi.
Bugüne kadar 5 milyon 86 bin 887 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 692 bin 177'si iyileşti.
Kıta genelinde ise şimdiye kadar 1 milyon 960 bin vaka tespit edildi.
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