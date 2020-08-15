Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 286 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 11 bin 556'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 275 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 579 bin 140'a yükseldi.

Bugüne kadar 3 milyon 351 bin 111 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüse yakalananlardan 461 bin 734'ü iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edildi, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.