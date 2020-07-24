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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde eğitime yeniden ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti kabinesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının artması nedeniyle okullarda eğitime yeniden ara verilmesi kararı aldı.
Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, okulların 27 Temmuz-24 Ağustos tarihlerinde kapalı olacağını açıkladı.
Ramaphosa, "Çeşitli uzman ve paydaşlarla yapılan görüşmeler sonrası kabine, gelecek 4 hafta boyunca okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı" dedi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 önlemlerinin esnetilmesi adımları kapsamında haziran ayında okullar eğitime yeniden başlamıştı.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı 400 bini geçerken ölü sayısı 10 bine yaklaştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: güney afrika cumhuriyet okul tatiliSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 20:58
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