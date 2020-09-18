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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 655 bin 500'ü geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 128 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi, vaka sayısı 655 bin 572'ye yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 67 kişi daha yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 772'ye çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 655 bin 572'ye ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 983 bin 533 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 585 bin 303 kişi ise iyileşti.
COVID-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 04:03
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