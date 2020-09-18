Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 67 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 772'ye çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 655 bin 572'ye ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 983 bin 533 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 585 bin 303 kişi ise iyileşti.

COVID-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.