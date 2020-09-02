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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı 628 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1218 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, vaka sayısı 628 bin 259'a yükseldi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle 114 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 263'e çıktığı ülkede Covid-19 vaka sayısı 628 bin 259'a ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 705 bin 408 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 549 bin 993'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: covid-19 salgın koronavirüsSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 02:17
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