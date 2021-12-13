Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 03:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa koronavirüse yakalandı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cyril Ramaphosa'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa, Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındı.
Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.
Etiketler: Güney Afrika Koronavirüs
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