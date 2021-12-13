Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cyril Ramaphosa'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Hafif semptomlar gözlenen Ramaphosa, Güney Afrika Askeri Sağlık Servisi tarafından Cape Town kentinde müşahede altına alındı.

Ramaphosa, bu hafta için tüm yetki ve sorumluluklarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza'ya devretti.