Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, devlet televizyonu SABC'ye verdiği demeçte, Putin'i ağustosta yapılacak zirveye davet etmenin hukuki yönlerini araştırdıklarını belirtti.

Putin'in Güney Afrika'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılması bekleniyor. Bununla birlikte Roma Anlaşması'na taraf ülkeler arasında yer alan Güney Afrika, UCM'nin aldığı karar gereği Putin'i tutuklayıp Lahey'e göndermekle yükümlü bulunuyor.

Güney Afrika, 2015'te ev sahipliği yaptığı Afrika Birliği Zirvesi'ne katılan dönemin Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkındaki UCM'nin yakalama kararını uygulamamıştı.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'le BRICS ülkeleri grubunda yer alan ve bu yıl BRICS dönem liderliğini üstlenen Güney Afrika'nın UCM'nin Putin kararını da uygulamaması bekleniyor.

Kremlin ile mevcut Güney Afrikalı liderler arasında, ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı Apartheid rejimiyle mücadele yıllarından kalma derin ilişkiler bulunuyor.

Güney Afrika, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısına çekimser oy kullanan ülkeler arasında yer almıştı. Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, ocakta Güney Afrika'yı ziyaret etmişti.