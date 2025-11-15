Açık 10.9ºC Ankara
Dünya
Livescience 15.11.2025 15:12

Güneş sistemindeki en karanlık yer neresi? Evrenin rengi bej mi?

Dünya'dan bakıldığında uzay karanlık görünse de, bilim insanları Kozmik Toz ve arka plan ışıltısı nedeniyle "gerçek karanlığın" evrende nadir ve bulunması zor olduğunu belirtiyor.

Güneş sistemindeki en karanlık yer neresi? Evrenin rengi bej mi?
[Livescience]

Gece gökyüzüne baktığımızda uzay, uçsuz bucaksız bir karanlık alanı andırır. Ancak bilim insanları, Güneş Sistemi'nin ve daha geniş ölçekte evrenin gerçekten de en karanlık noktası olup olmadığını araştırıyor.

Uzmanlara göre, bu sorunun cevabı kesin değil ve soruyu kime sorduğunuza bağlı olarak değişiyor.

Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden (STScI) gök bilimci Marc Postman, Live Science'a yaptığı açıklamada, "Gerçek karanlık, yani zifiri siyah, şaşırtıcı derecede nadir ve tespiti zor," diyor.

Bunun temel sebebi, kozmik tozun varlığı. Toz, ışığı dağıtarak uzayın yıldızların ötesinde bile parlamasına neden oluyor. Sonuç olarak, evrenin büyük bir bölümüne yayılan bir arka plan ışıltısı bulunuyor. Bu nedenle, evrenin rengi aslında siyaha yakın bir renk değil, "kozmik latte" olarak adlandırılan bej tonlarında bir renktir.

Bu arka plan ışıltısı, gök bilimcilerin evrendeki en karanlık yerleri belirlemesini zorlaştırıyor ve "en siyah siyah"ın nerede saklı olduğu sorusunu hala cevap bekleyen bir gizem olarak bırakıyor.

