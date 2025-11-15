Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.11.2025 12:31

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Katil İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus'un doğusundaki Eski Asker Kampı'na baskın düzenledi. Baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Kentin güneyindeki Madma kasabasında ise İsrail güçleri bazı evlere baskın düzenleyerek 3 kişiyi, Beyt Furik kasabasında ise evine düzenlediği baskının ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima kasabasına düzenlediği baskın sırasında iki kişiyi gözaltına alırken ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Kalkilya kentindeki Kefr Saba Mahallesi'nde evlere baskın düzenleyerek aralarında iki kardeşin de bulunduğu 6 genci gözaltına aldı.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da saldırı ve baskınlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az 1072 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Yerinden edilen binlerce Filistinli yağmur ve fırtınayla da mücadele ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:35
TİHEK’e yapılan ayrımcılık başvurularında 'engellilik' açık ara önde
13:26
Serbest bölgelerde 10 aylık ticaretin yarıya yakınını ihracat oluşturdu
13:08
Trump, BBC'ye tazminat davası açacaklarını duyurdu
13:06
Bakan Fidan: Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz
12:50
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12:53
İzmir'de su kesintileri 30 Kasım'a kadar devam edecek
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ