Güneş panellerinde yağmurdan elektrik üretmenin bir yolu keşfedildi

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bir ekip tarafından önerilen yöntem, sıvı-katı temasından elektriklenme oluşturan triboelektrik nanojeneratör (TENG) adı verilen bir cihazı içeriyor.

Damlacık tabanlı TENG'ler daha önce büyük ölçekte çalışmayı engelleyen teknik sınırlamalarla karşı karşıya kaldığından, bu teknoloji sadece dalgalardan enerji toplamak için kullanılıyordu.

Araştırmacılar, güneş paneli köprü dizilerini kullanarak bu tür engellerin aşılabileceğini keşfettiler.

Araştırmayı yöneten Profesör Zong Li, "Yükü beslemek için birden fazla güneş enerjisi üretim biriminin paralel olarak bağlandığı güneş panellerinin tasarımına atıfta bulunarak, yağmur damlası hasadı için basit ve etkili bir yöntem öneriyoruz" dedi.

"Köprü dizisi jeneratörlerinin tepe güç çıkışı, geleneksel geniş alanlı yağmur damlası enerji hasadından yaklaşık beş kat daha yüksek. Bu çalışmanın sonuçları, geniş alanlı yağmur damlası enerji hasadı için uygulanabilir bir plan sağlayacaktır.”

Bu, son aylarda güneş paneli teknolojisindeki umut verici gelişmelerden biri.

Avustralyalı bir araştırmacı ekibi, uzay radyasyonundan kaynaklanan bozulmadan sonra orijinal verimliliklerinin yüzde 100'ünü geri kazanabilen kendi kendini iyileştiren hücreler geliştirdi.

Bu haftanın başlarında, ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'ndaki (NREL) bilim insanları, yansıyan güneş ışığını toplayarak verimlilik oranlarını yüzde 20'ye kadar artırabilen çift taraflı bir güneş paneli tasarımını açıkladı .