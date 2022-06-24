Guatemala'nın Ulusal Korunan Alanlar Konseyi AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çoğu Olive Ridley çeşidinden 65 kadar kaplumbağa ve 14 yunusun bu hafta başlarında ölü bulunduğunu söyledi.

Ölü hayvanların tam olarak nerede bulunduğunu bilgisi paylaşılmadı.

“Ölümler, şiddetli yağışların zehirli maddeleri taşımasından kaynaklamış olabilir”

Ajans yetkilileri, ölümlerin son günlerde anakaradan denize bazı zehirli maddeler taşıyabilecek şiddetli yağışlardan kaynaklanabileceğine inanıyor.

Müfettişler de offshore geliştirilen endüstriyel balıkçılık da rolü olup olmadığını araştırıyor.

Orta Amerika ülkesindeki uzmanlar, ölümlere neyin sebep olduğunu belirlemek için hayvanların kalıntılarını inceleyecekler.

Yerel yetkililer gönüllülerle birlikte daha fazla ölü tür bulunup bulunmayacağını da araştırıyorlar.