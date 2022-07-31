Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Guatemala Cumhurbaşkanı Giammattei silahlı saldırıya uğradı
Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.
Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Guatemala
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