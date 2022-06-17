Kutup ayıları buzulların okyanusla buluştuğu uzun ve dar kıyı girişleri olan fiyortların etrafındaki dik yamaçlarda yaşıyor ve bu koylarda parçalanan bir buzul parçası üzerinde avlanıyor.

Ancak yeni keşfedilen kutup ayısı topluluğunun yüzyıllardır farklı bir bölgede yaşadığı ortaya çıktı.

Keşif küresel ısınmayla mücadele edilirken bazı kutup ayılarının, iklim değişikliği kötüleştikçe yok olan deniz buzuna uyum sağlayabileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Washington Üniversitesi'ndeki Polar Bilim Merkezi'nde bir vahşi yaşam bilimcisi olan araştırmacı Kristin Laidre, "Buzul parçası, iklim ısınması altında az sayıda kutup ayısının daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olabilir, ancak kutup ayılarının büyük çoğunluğu için bu buzullar mevcut değil" dedi.

Bu tür buzul parçalarının diğer kutup ayısı popülasyonlarının yalnızca küçük bir bölümünün yakınında bulunuyor.

Ancak yeni keşif ile kutup ayılarının bu buzul parçaları olmasa da hayatta kalabildiklerini gösteriyor.

