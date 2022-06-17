Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kayıp kişilere ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Haberde, patlamanın meydana geldiği kimya sanayi tesisindeki riskli alanların kontrol altına alındığı, yayılma tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.