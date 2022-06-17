Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'in Gansu eyaletinde fabrikada patlama: 8 kişi yaralandı, 6 kişi kayıp
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lancou şehrindeki fabrikada meydana gelen patlamada 8 kişinin yaralandığı, 6 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.
Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, kayıp kişilere ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Haberde, patlamanın meydana geldiği kimya sanayi tesisindeki riskli alanların kontrol altına alındığı, yayılma tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Etiketler: Çin
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