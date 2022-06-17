Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Julian Assange'ın ABD'ye iadesi onaylandı
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı.
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Etiketler: İngiltere Son Dakika
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