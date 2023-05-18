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Dünya
TRT Haber 18.05.2023 09:55

Gözaltına alınan Türk gazetecilerden tepki: Almanya adına utanç verici

Almanya skandal bir karara imza attı. Sabah Avrupa gazetesinin iki çalışanı erken saatlerde evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle iki gazeteci 9 saatlik gözaltının ardından serbest bırakıldı.

Almanya'da polis iki Türk gazetecinin evine baskın düzenledi.

Sabah Avrupa Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay yaptıkları bir haberden dolayı Alman polisi tarafından gözaltına aldı.

Almanya'da Sabah gazetesine baskın: 2 Türk gazeteci gözaltına alındı
Almanya'da Sabah gazetesine baskın: 2 Türk gazeteci gözaltına alındı

İki gazetecinin telefon, bilgisayar ve araçlarına incelenmek üzere el konuldu.

Gazeteciler, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesinin ardından serbest bırakıldı.

Sabah Avrupa Temsilcisi İsmail Erel, yaşananlara tepki gösterdi.

Erel, "İşlediğim bir suç yok. Bu kadar polis ile evi basmak yerine savcılık ifadene başvuralım deseydi zaten gider, ifademi verirdim. suçsuzluğumu kanıtlar ve çıkar gelirdim" dedi.

İsmail Erel, yaşanan olayın Almanya adına utanç verici olduğu söyledi.

"Sudan sebeplerden ötürü, hiçbir şekilde kabul etmediğim yalan yanlış bilgilerle böyle bir şey olması Almanya adına utanç vericidir. "

9 saat gözaltında tutulmamız normal değil

Gazeteci Cemil Albay da, gözaltı kararına tepki gösterdi.

"Basın özgürlüğünün savunucusu Almanya'da karşılaştığımız muamele normal bir muamele değil. Önceden bize sorulabilirdi. Gazeteye gelinip ifademiz alınabilirdi. 9 saat gözaltına tutulmamız normal değil.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

"Bunu en şiddetli şekilde kınıyoruz. Çünkü burada mesleği gazetecilik olan, burada ki toplumun haber alma özgürlüğüne katkı sunan iki profesyonel gazetecinin yaptıkları haberler nedeniyle normal şartlarda hiçbir Alman basın mensubunun tâbi tutulmayacağı bir muameleye tutulmasını biz kabul etmiyoruz"

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