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Dünya
The Guardian 18.05.2023 09:40

Polis 95 yaşındaki kadını elektroşok silahıyla vurdu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde demans hastası 95 yaşındaki bir kadın, yaşlı bakım tesisinde polis tarafından elektroşok silahıyla vurulduktan sonra beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Polis 95 yaşındaki kadını elektroşok silahıyla vurdu

Yerel basında çıkan haberlere göre, kadın elinde bıçakla ortada dolaşırken silahla vuruldu.

Eden-Monaro için bağımsız aday olarak yarışan ve Guardian Australia ile görüşen Andrew Thaler, "Polis, kadını bir kez göğsünden, bir kez de sırtından olmak üzere iki kez elektroşok tabancasıyla vurdu. Yere düşen kadın kafasını yere çarptı" dedi.

Kadın, Cooma bölge hastanesine götürüldü.

Polis, Snowy Monaro Bölge Konseyi tarafından yönetilen Cooma's Yallambee Lodge'da meydana gelen olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

Polis yaptığı açıklamada, soruşturmanın bağımsız bir incelemeye tabi olacağını söyledi.

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