46 yaşındaki Çinli Zhang Hong engel tanımadı... Görme engelli dağcı Everest'in Nepal tarafında zirveye ulaştı.

75 yaşındaki Şikagolu dağcı ise Everest'e tırmanan en yaşlı ABD'li ünvanını yakaladı.

Everest'e tırmanan ilk görme engelli oldu

Çinli dağcı Asya kıtasında Everest’e tırmanan ilk görme engelli olmayı başardı. Dünyada bu tırmanışı yapan 3'üncü görme engelli kişi oldu.

Zhang Hong'a tırmanışında üç rehber yardım etti. 8 bin 849 metre yüksekliğe ulaşan Çinli dağcı, engellere rağmen her şeyin başarılabileceği mesajını verdi.

"Engelli olmanızın, bacaklarınızı, ellerinizi ya da görme yeteneğinizi kaybetmiş olmanızın bir önemi yok. Güçlü bir zihniniz olduğu sürece başkalarının yapamadığı şeyleri her zaman yapabilirsiniz."

Dağcı Muir, en yüksek zirveye tırmanan en yaşlı ABD'li oldu

Everest'in Zirvesinde başka bir rekor da kırıldı. 45 yaşındaki Hong Kong'lu Tsang Yin-Hung, 26 saatten daha kısa sürede zirveye tırmandı.

Böylece 2017'deki 39 saatlik rekoru kırarak en kısa sürede zirveye ulaşan kadın dağcı oldu.

75 yaşındaki ABD'li Arthur Muir de zirveye tırmanan en yaşlı Amerikalı unvanını aldı.

Şikagolu Muir, 67 yaşında Everest'e çıkan Bill Burke'un rekorunu kırdı.