Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin başlattığı ve ülke çapında genişleyen "Karabağ Zaferi ve Karabağ Şehitleri Şiir Yarışması" sonuçlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde, Bakü Eğitim Müşavirliği ve TİKA iş birliğinde düzenlenen yarışmanın kazananları için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde ödül töreni düzenlendi.

Kazananlara ödül verildi

İlk üçe giren şiirler okundu, dereceye giren 50 öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi.

TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, "Azerbaycan'ın inkişafına her alanda katkı sağlamak için yanında olduğumuzu göstermek adına gayret ediyoruz. Bu dönemde elimizden geldiğince ülkemizin kurumları olarak her alanda katkı vermeye çalıştık" dedi.

Ödül töreninde mehter takımı gösteri yaptı

Törende, Bakü Türk Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşturulan mehter takımı gösteri yaptı.

Azerbaycanlı Mugam sanatçısı Kenan Bayramlı ve Bayatı Şiraz Mugamı'nın da yer aldığı törende Büyükelçi Cahit Bağcı öğrencileri, katılımcıları ve organizasyonda emeği geçenleri kutladı.