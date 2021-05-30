Yerel saat ile 07.00'de başlayan oylamada aralarında başkent Zagreb ile Split, Rijeka ve Osijek gibi büyükşehirlerin bulunduğu 432 kentte yapılan 2'nci turda yerel yöneticiler belirlenecek.



Ülke genelinde açılan 6 bin 496 seçim merkezinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 19.00'da tamamlanacak.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu'nun (DIP) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması beklenirken, seçim merkezlerinde oyların koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kullanıldığı ifade edildi.

Bu arada, Yapabiliriz İttifakı'ndan Tomislav Tomasevic ve Vatan Hareketi Partisi'nden Miroslav Skoro başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı olabilmek için yarışıyor.



Hırvatistan'daki yerel seçimlerin ilk turu 16 Mayıs'ta yapılmış ve gerekli çoğunluğun sağlanamadığı kentlerde 2'nci tura gidilmişti