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Dünya
Sputnik 20.08.2024 08:29

Görevini Harris'e devreden Biden sahnede ağlayarak uzun süre kızına sarıldı

Demokrat Parti içinde Biden döneminin sona erdiğini ve Harris döneminin başlayacağının ilanı olarak kabul edilen Demokrat Parti Kongresi bugün gerçekleştirildi. Salona adım atar atmaz ABD Başkanı Biden’ın gözleri doldu ve kızı Ashley Biden’a sarılarak uzun süre ağladı.

Görevini Harris'e devreden Biden sahnede ağlayarak uzun süre kızına sarıldı

İki ay önce Demokratların başkan adayı olan Joe Biden, şimdi ise Kamala Harris'in parti içinde 'taç giyme töreniyle' sona erecek kongrenin konuşmacılarından biri.

Halihazırdaki ABD Başkanı gecenin son konuşmasını yapmadan önce sahneye çıkarken göz yaşlarını tutamayarak kızı Ashley Biden'a uzun uzun sarıldı.

Salondaki partililer "Teşekkürler Joe" sloganları atarken, Biden ise buna "Amerika seni seviyorum" şeklinde karşılık verdi.

Demokratların ABD Başkan adayı Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz da ayağa kalkarak kalabalıkla birlikte Biden'a 'son görevlerini' yerine getirerek ayakta alkışladı. Biden'ın yardımcıları bu konuşmayı bir veda olarak nitelendirmese de, birçok kişi bu anın Biden’ın 50 yıllık siyasi kariyerindeki son büyük sahne alışlarından biri olduğunu düşünüyor.

Bu kongre, Demokrat Parti içinde bir dönemin sona erdiğinin ve yeni bir liderliğin başladığının işareti olarak tarihe geçecek.

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ABD Başkanlık Seçimleri Joe Biden Kamala Harris
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