ABD'de teknoloji şirketlerinin devlet kurumlarıyla iş birliği pek çok iddiaya konu oldu.

Şimdi de Google'ın güvenlik güçlerine bilgi sağladığı ortaya çıktı.

Forbes dergisinin ulaştığı halka açık mahkeme kayıtlarına göre, 3 davada kurbanların ve aile üyelerinin isim, adres ve telefonlarına Google üzerinden ulaşmaya çalışanların bilgisi arama motoru tarafından güvenlik güçlerine verildi.

Veriler dava dosyasında delil olarak kullanıldı.

Bilgilerin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığına iletildiği belirtiliyor. Ancak davalarla ilgisi olmadığı halde benzer aramalar yapan kişilerin hangi bilgilerinin bu kurumlara verildiği bilinmiyor.

Daha önceki hadiseler

2019 yılında da bir çocuğun taciz edilmesi ve fuhuş soruşturmasında kullanıcıların kişisel bilgilerinin Google tarafından Amerikan güvenlik güçlerine iletildiği ortaya çıktı.

Şarkıcı R. Kelly'nin haraç davası ile 2017 yılında açılan bir dolandırıcılık davasının bazı sanıklarına ilişkin bilgilerin de Google tarafından aktarıldığı belirlendi.

"Anayasanın ihlali" tartışmaları

Kayıtlar, düşünce özgürlüğü ve ABD anayasanın ihlali tartışmalarını beraberinde getirdi. Masum kişilerin sebepsiz yere dava sürecine dahil edilebilme ihtimali endişelere yol açtı.

Sadece halka açık mahkeme dosyalarında tespit edilebilen iş birliğinin kamuoyundan gizlenen boyutları da merak konusu. Kurumlar konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.