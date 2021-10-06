Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski Sırp polise savaş suçundan 20 yıl hapis
Kosova'da bir savaş suçlusu daha ceza aldı. Sivil ölümlerinden sorumlu tutulan eski polis memuru Goran Stanisiç, 20 yıl hapse mahkum edildi.
Priştine Asliye Mahkemesi, 1999 Kosova savaşı sırasında 13 Arnavut sivili öldürmekle suçlanan eski polis memuru Goran Stanişiç’i, 20 yıl hapse mahkum etti.
Kosova Özel Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Stanişiç, Kosovalı Arnavutları sürgüne zorlamak, sivillere karşı savaş suçu işlemek ve cinayetle itham edilmişti.
13 sivilin öldürülmesinden sorumlu
Sırbistan Yedek Polisi eski mensubu olan Stanişiç, 1999 yılı Nisan ayında Kosova’nın Lipljan kasabasına bağlı Slovi köyünde 13 sivilin öldürülmesinden suçlu bulundu.
Stanisic, 2019 yılında Kosova polisi tarafından, Sırbistan sınırındaki Jarinje sınır kapısında gözaltına alınmıştı.
Stanisic’in avukatı, karar hakkında temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.
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