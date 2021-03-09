Google Nijerya Direktörü Juliet Ehimuan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Afrika'daki kadınları ekonomik olarak güçlendirmenin her zamankinden daha zor olduğunu söyledi.

Google'dan Afrika'daki kadınlara destek

Ehimuan, Google'ın yeni Küresel Etki Mücadelesi (GIC) programı kapsamında Afrika'daki kadınlara 25 milyon dolar destek vereceğini belirtti.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik GIC'nin statükoyu değiştirmeye odaklandığının altını çizen Ehimuan, gelir kayıplarının ve eğitim eksikliğinin sadece COVID-19'un yan etkileri olmadığını, kadınların yıllarca kaydettiği ekonomik ilerlemeleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

"Kadınlar tüm toplulukları güçlendirir"

Ehimuan, kadınların toplumda önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Kadınların potansiyellerini güce dönüştürmek için gerekli araçlara, kaynaklara ve fırsatlara sahip olduklarında, bu sadece bireysel yaşamlarının gidişatını değiştirmez, aynı zamanda tüm toplulukları güçlendirir" diye konuştu.