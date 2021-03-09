Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ürdün Kralı ile Suudi Arabistan Veliaht Prens görüştü
[Fotoğraf: AU]
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgesel meseleleri değerlendirdi.
Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Kral Abdullah, başkent Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi.
Görüşmede Kral Abdullah, geçen günlerde apandisit ameliyatı olan Bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde ise görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler ve bu konuda yürütülen çalışmaların ele alındığı belirtildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 24 Şubat'ta apandisit ameliyatı geçirmişti.
Etiketler: Suudi Arabistan
Son Haberler
- 02:24
- 02:12
- 01:43
- 01:49
- 00:28
Sıradaki Haber
Sputnik V'nin İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz