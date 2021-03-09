Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, kadınların salgınla mücadelede kritik rol oynadığına ancak bu dönemde zor kazanılmış kadın haklarında gerileme olduğuna dikkati çekti.

Cinsiyet eşitliğinin hala erkek egemen bir toplumda kendi kendine sağlanamayacağını, bunun birlik, vizyon ve kararlılık gerektirdiğini vurgulayan Guterres, kadınların koronavirüs salgını sonrası toparlanmanın merkezinde olması gerektiğini söyledi.

"Kadın haklarını savunmak hepimize bağlı"

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından, "Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü'nü içten dileklerimle kutluyorum" notunu paylaştı.

Paylaştığı mesajda 2021 yılında kadınların hala karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çeken Bozkır, “Kadın haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliğini gerçeğe dönüştürmek hepimize bağlı” dedi.