Arap koalisyonu sözcüsü Maliki, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına verdiği demeçte, Riyad'ın hava ve füze tehditlerini önleme kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.

Husileri Kızıldeniz'deki seyrüseferi tehdit etmekle suçlayan Maliki, milislerin bu açıdan terör örgütü El-Kaide'nin yolunu takip ettiğini savundu.

Maliki, Husi milislerin füzeleri ile İHA'larının İran yapımı olduğuna işaret ederek, "Hudeyde Limanı, Husilerin balistik füze kaçakçılığına tanık oluyor." dedi.

Açıklamasında, Suudi petrol tesislerinin hedef alınmasına verilecek yanıtlara da değinen Maliki, "Operasyonlarımızda uluslararası hukuk kurallarına bağlıyız, sivilleri korumak için taktiksel ve stratejik sabra sahibiz. Husilere karşı ağır darbeler vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Bununla birlikte Tahran yönetimi, bu tür suçlamaları genellikle reddediyor.

Husilerin İHA'lar ve füzelerle saldırı girişimleri

Husiler askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün yaptığı açıklamada, Ras Tanura Limanı'nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu ifade etmişti.

Seri, bugün de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını kaydetmişti.

Koalisyon güçleri ise Husi milislerin dün Suudi Arabistan'a gönderdiği 12 patlayıcı yüklü İHA'nın imha edildiğini açıklamıştı.

Husilerin saldırılarının artması üzerine koalisyon güçleri de karşı operasyon başlatarak Sana ve bazı illerde Husilere ait noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.