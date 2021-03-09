ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile konuşma yaptı.

"Onlara hiçbir kapı kapanmayacak"

Ordudaki önemli pozisyonlara kadınları aday gösterdiğini belirten Biden, "Genç kadınlarımızın, kariyerlerinin başında orduya katılmasına ihtiyacımız var, onlara hiçbir kapı kapanmayacak" açıklamasında bulundu.

Ülkelerine hizmet hayaliyle büyümüş yurttaşlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Biden, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde de birçok askerin, ülke genelinde tedavi ve aşı çalışmalarına katıldığını anımsattı.

"Ordu içindeki cinsel istismar konusuna önem vermeliyiz"

Biden, kadınların çalışma şartlarından dolayı ordudan ayrılabildiğine işaret ederek, "Kadınlarımızın sadece orduya katılmasını değil, orduda kalmasını da kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Orduda kadınların yaşadıklarına dikkati çeken Biden, "Ordu içindeki cinsel istismar ve şiddet konusuna da önem vermeliyiz. Bunlar yanlıştır ve orduya güveni azaltır. Ayrıca bu durum, ulusal güvenliğimize de tehdittir. Savunma Bakanı Austin ve Başkan Yardımcısı Harris'in, bu konuyu ciddiye aldıklarını biliyorum" dedi.

Biden, ordudaki cinsel istismar vakalarının soruşturulması için kararname imzaladığını da hatırlatarak, "Benim yönetimim altında, ordudaki cinsel istismar konusuna odaklanacağız" mesajını verdi.