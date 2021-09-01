Fransa Rekabet Kurumu'nun Avrupa Birliği'nin telif hakları kurallarını ihlal ederek medya kuruluşlarının içeriğini kullandığı gerekçesiyle 500 milyon euroluk ceza kestiği ABD merkezli, teknoloji şirketi Google'dan temyize gitme açıklaması geldi.

Google Fransa'nın başındaki Sebastien Missoffe, temyize gitme kararını "Bazı yasal unsurlarla hemfikir değiliz ve yeni yasaya uyarak anlaşmaya varmak için gösterdiğimiz çabaya kıyasla cezayı orantısız buluyoruz" diye gerekçelendirdi.

Fransız Rekabet Kurumu tarafından Temmuz ayında verilen para cezası, kararlarından birine uyulmaması nedeniyle kurumun tarihindeki en büyük para cezasıydı.