Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Google Fransa'nın 500 milyon euroluk cezasına itiraz edecek
Google, Fransa'nın medya kuruluşlarının içeriğini ücretsiz kullanması nedeniyle şirkete 500 milyon euro para cezası verme kararına itiraz edeceklerini açıkladı.
Fransa Rekabet Kurumu'nun Avrupa Birliği'nin telif hakları kurallarını ihlal ederek medya kuruluşlarının içeriğini kullandığı gerekçesiyle 500 milyon euroluk ceza kestiği ABD merkezli, teknoloji şirketi Google'dan temyize gitme açıklaması geldi.
Google Fransa'nın başındaki Sebastien Missoffe, temyize gitme kararını "Bazı yasal unsurlarla hemfikir değiliz ve yeni yasaya uyarak anlaşmaya varmak için gösterdiğimiz çabaya kıyasla cezayı orantısız buluyoruz" diye gerekçelendirdi.
Fransız Rekabet Kurumu tarafından Temmuz ayında verilen para cezası, kararlarından birine uyulmaması nedeniyle kurumun tarihindeki en büyük para cezasıydı.
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