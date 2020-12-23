ABD tarihinin en dikkat çeken başkanı Donald Trump: Hareketleriyle, gaflarıyla dünya gündeminden düşmeyen ABD'nin 45'inci Başkanı.

Tweetleriyle gündemi belirledi

Trump'ın 4 yıllık başkanlık dönemi geride önemli olaylar ve rakamlar bıraktı. ABD basını ve sosyal medya şirketi Twitter ile arası hep bozuk oldu, ama yine de 25 bin tweet attı, birçok tweeti ile dünya gündemini belirledi.

Birçok bakan değiştirdi, Pentagon'la çoğu zaman karşı karşıya geldi.

Trump'ın başta olduğu süreçte 4 kişi "ABD Savunma Bakanı Vekili" olarak görev yaptı ve bu sayıyla rekor kırıldı.

4 senenin 315 gününü golfle geçirdi

Beyaz Saray dünya siyasetinin merkezlerinden biri olsa da Trump birçok kez oradan uzaklaşmayı da tercih etti. Kimi zaman Florida'nın yolunu tuttu, kimi zaman da soluğu golf sahasında aldı. Trump 4 senenin 315 gününü golf oynayarak geçirdi.

Biden'ın seçimi kazandığı açıklandığında da yine golf oynamaya gitmesi akıllardan silinmedi.

Dış politikadaki krizleri

Dış politikada da neredeyse attığı her adım kriz yarattı. İran ile nükleer anlaşma, Paris İklim Anlaşması, Açık Semalar Anlaşması ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması olmak üzere 4 uluslararası anlaşmadan çekildi.

Ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

Çin ile de ticaret savaşları başlattı.

'Dezenfektan' önerisi

Küresel koronavirüs salgını başladığında ortaya koyduğu rahat ve umursamaz tavrıyla dikkat çekti, virüse yakalananlara dezenfektan enjekte edilmesini tavsiye etti.

Bunu ciddiye alıp uygulayanlar oldu, dünyadan tepki yağdı. Sonuçta ABD yaklaşık 324 binden fazla can kaybıyla dünya birincisi oldu.

Haber: Ali Artmaz