Daha iyi bir hayat umudu ile her yolu deneyen Afrikalı göçmenler, sınırdan geçmek için akla hayale gelmeyen yollar deniyor.

Valiz içinde Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerden sonra, ilk defa koltuk minderleri içinde sınır geçmeye çalışan göçmeler ortaya çıktı.

İspanya sınır muhafızları, İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı Farhana'da bir aracın üstüne bağlanmış koltuk minderlerini fark etti. Kontrol edilen minderlerin içinden 2 göçmen çıktı.

Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin, insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber