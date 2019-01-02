Yunanistan, dün Rafael fırtınasının etkisiyle dondurucu soğuğun etkisi altına girdi. Meteoroloji uzmanları, perşembe günü gelecek Sophia adlı yeni bir kar fırtınası için uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 70 santime ulaştı.

Kiklad Adaları, Girit ve 12 Adalar, 2019'u şiddetli yağış ve fırtınayla karşıladı. Sterea, Euboea ve Peloponnese'nin yarı dağlık ve dağlık bölgeleri için de kar uyarısı yapıldı.

Yunanistan'ın Teselya bölgesinde yer alan Trikala'da da kar kalınlığının 20 santimi geçtiği açıklandı.

Kaynak: Novinite.com