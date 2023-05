Gmail'de yeni dönem: E-postalarınızı artık yapay zeka yazabilecek

Uzaktaki bir arkadaşımıza e-posta yazmak eğlenceli olabilir, ancak e-posta mesajlarımızın çoğu çok daha az heyecan verici.

Bir evcil hayvan bakıcısı ayarlamak, tıbbi kayıtlar için bir doktorla iletişime geçmek veya müşteri hizmetleri talepleri göndermek için yazılması gereken e-postalar gibi.

Çarşamba günkü Google etkinliğinde, CEO Sundar Pichai, bu sıkıcı e-postalardan bazılarının oluşturulmasını otomatikleştirecek yeni bir özelliği duyurdu.

Help Me Write (Yazmama Yardım Et) adlı yeni Google hizmeti, sizin için Gmail'de, kısa mesajlarda ve diğer Google uygulamalarında otomatik mesajlar hazırlayacak.

Son sayımda 1,8 milyar aktif Gmail kullanıcısıyla Help Me Write, dünyanın e-posta yoluyla iletişim kurma biçimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaya hazırlanıyor.

Nasıl çalışacak?

Gmail'de üretken yapay zeka e-posta oluşturmaya yönelik yeni Help Me Write özelliği, Google'ın 2018'de kullanıma sunduğu "Akıllı Yazma" özelliğinin yanı sıra 2017'de eklenen "Akıllı Yanıt" özelliğiyle genişletilecek.

Akıllı Yanıt, temel otomatik yanıtlar sunarken ve Akıllı Yazma, siz yazarken öneriler sunarken, Yazmama Yardım Et, basit bir istemden tam bir e-posta oluşturarak bunun ötesine geçecek.

Bir "iyileştir" düğmesi, metni kısaltabilir, detaylandırabilir veya e-postayı daha resmi hale getirebilir.

Daha sonra e-postayı manuel olarak düzenleyebilir veya olduğu gibi gönderebilirsiniz.

Ne zaman kullanılabilir?

Yazmama Yardım Et, mart ayından beri Google Dokümanlar ve Gmail test kullanıcıları tarafından kullanılıyor.

Benzer bir Google test kullanıcısı grubu, haziran ayında Google E-Tablolar ve Google Slaytlar için yapay zeka yardımcılarını kullanmaya başlayacak.

Pichai, Help Me Write'ın Google Workspace'te yapılacak bir güncellemeyle resmi olarak Google kullanıcılarına sunulacağını söyledi ancak henüz kesin bir takvim yok.