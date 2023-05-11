Meksika Devlet Başkanı, OAS'ın ortadan kalkmasını istedi

Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, OAS'ın etkisiz olduğunu ve hiçbir işe yaramadığını belirtti.

Lopez Obrador, OAS'ın uygulamalarını eleştirerek, "Yaptığı tek şey, Latin Amerika'daki meşru, yasal ve sevilen hükümetlere yönelik eylemleri desteklemektir. OAS'ın, ne ahlaki ne de siyasi bir yetkisi var. Bunlara cevap vermeyi bile ne uygun ne de gerekli görüyorum. Çok itibarsızlar." ifadesini kullandı.

OAS'a bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunu da eleştiren Lopez Obrador, bu örgütün ön yargılı hareket ettiğini ve güvenilir olmadığını savundu.

Lopez Obrador, OAS'ın işlevsiz olduğunu belirterek, ortadan kalkmasını istedi.

Meksika basınında çıkan haberde ise Lopez Obradror'un OAS için "ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir örgüt" yorumunu yaptığı ileri sürüldü.

OAS'ın sol hükümetlere karşı tutumu

Amerika kıtasının en köklü örgütlerinden OAS, Venezuela ve Nikaragua'daki hükümetlere karşı sert tutumu ve Bolivya'da 2019'daki şiddet olaylarına zemin hazırlaması nedeniyle sol hükümetlerce siyasi eğilimlerle hareket etmekle itham ediliyor.

OAS Genel Sekreteri Luis Almagro, 2018'de Venezuela'da Maduro hükümetine karşı askeri müdahale ihtimallerini dile getirdi, 2019'da da Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun temsilcisini daimi üye olarak tanıdı.

Bolivya'da 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'i zorla istifaya götüren şiddet olaylarına zemin hazırlayan sürecin fitilini, seçimlerde hile yapıldığı iddiasını içeren OAS'ın gözlemci raporu ateşledi.

2019'da Maduro hükümeti OAS'tan ayrılma kararı alırken, Nikaragua'daki Daniel Ortega hükümeti, Kasım 2021'de kazandıkları seçimi gayrimeşru ilan ettiği gerekçesiyle OAS'tan ayrılma isteğini iletti ve örgütün ülkedeki ofisini kapattı.

Amerikan Devletleri Örgütü

ABD merkezli OAS, Amerika kıtasındaki ülkelerin işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla 1948'de kuruldu.

Kıtadaki 35 ülkenin üye olduğu OAS'ta ayrıca, 70 ülke ile Avrupa Birliğinin daimi gözlemcisi bulunuyor.

Son dönemde ayrılmaların yaşandığı OAS'ta 2009'da alınan bir kararla Küba'nın üyeliği iptal edilmişti.

Türkiye de 16 Eylül 1998'den bu yana OAS'ta daimi gözlemci üye olarak bulunuyor.

Türkiye-OAS Çerçeve İşbirliği Anlaşması Ağustos 2004'te imzalanmış, Mart 2001'de de yürürlüğe girmişti.