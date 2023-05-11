Sekiz yaşındaki çocuk, vahşi doğada iki gün kar yiyerek hayatta kaldı

Nante Niemi Cumartesi günü ailesiyle birlikte Porcupine Dağları eyalet parkında kamp yapıyordu.

Yakacak odun toplamak için yürürken kayboldu.

Bölge polisi onu kurtarmak için 150 kişilik bir arama çalışması başlattı.

Ekip, parkta yaklaşık 100 kilometrekarelik bir alana odaklandı ve sonunda çocuğu kampından yaklaşık 3 kilometre uzakta, bir kütüğün altındayken buldu.

Michigan Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, "Arama çalışmalarının sonunda bir kütüğün altında, tüm şartlara meydan okurken bulundu" dedi.

Çocuk polise "hidrasyon için temiz kar yediğini" söyledi.

Ailesine teslim edilen çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.