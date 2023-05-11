Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 11.05.2023 06:43

İtalya'daki mafya operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı

İtalya’da polis, yedi ayrı bölgede yapılan baskınlarda ülkenin en güçlü mafya gruplarından ‘Ndrangheta’ya üye olduğundan şüphelenilen 61 kişiyi gözaltına aldı.

İtalya'daki mafya operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı

Zanlılar, sahtecilik, uyuşturucu kaçakçılığı, hükümete sızma ve çiftçilerden haraç almakla suçlanıyor.

Operasyona 500’den fazla polisin katıldığı belirtilirken, baskınların grubu çökertmeye yönelik çalışmaların bir parçası olduğu kaydediliyor.

Geçen hafta Avrupa genelinde 100’den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Polis, bunun şu ana dek ‘Ndrangheta’ya karşı şu ana kadarki en büyük operasyon olduğu söylemişti. 10 farklı ülkede yapılan operasyonlarda 25 milyon euro ele geçirildi.

Soruşturmada ayrıca, Covid pandemisi dönemi de olmak üzere, grubun üst düzey üyelerinin nasıl faaliyet gösterdiklerine dair önemli bilgiler bulundu.

Ülkedeki en güçlü mafyalardan biri

Grubun patronlarından biri olduğu iddia edilen Pasquale Bonavota, geçen ülkenin kuzeyindeki Cenova kentinde bulunan bir katedralde yakalanmıştı.

Diğer yüzlerce mafya üyesi ve yolsuzluklara bulaşmış yetkili de ya hapse atıldı ya da Mancuso ailesiyle bağlantıları nedeniyle yargılanmayı bekliyor.

Mancuso ailesi, ‘Ndrangheta suç şebekesini oluşturan 150 aileden biri. ‘Ndrangheta’nın ülkedeki en güçlü mafya örgütü olma özelliğini Cosa Nostra şebekesinden aldığı bildiriliyor. Grubun dünya genelinde 40’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiği kaydediliyor.

İtalyan ve Belçikalı yetkililere göre şebeke Ekim 2019 ve Ocak 2022 arasında 25 ton kokain kaçakçılığı yaptı ve Calabria bölgesinden Belçika, Hollanda ve Güney Amerika’ya 22 milyon eurodan fazla gönderdi.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 26 gündür sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Sekiz yaşındaki çocuk, vahşi doğada iki gün kar yiyerek hayatta kaldı
06:48
Google, yapay zeka güncellemeleriyle ilgili son gelişmeleri paylaştı
06:40
Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 26 gündür sürüyor
06:38
İtalya,"Kuşak Yol Girişimi"ne yönelik anlaşmayı yenileme konusunda kararını vermedi
06:37
Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi
06:36
ABD ile İsrail arasında Gazze saldırıları üzerine telefon trafiği
6 adımda oy kullanma rehberi
6 adımda oy kullanma rehberi
FOTO FOKUS
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ