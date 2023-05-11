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Dünya
AA 11.05.2023 06:38

İtalya,"Kuşak Yol Girişimi"ne yönelik anlaşmayı yenileme konusunda kararını vermedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi"ne yönelik 2019'da imzalanan muhtıranın yıl sonunda yenilenip yenilenmemesine ilişkin henüz bir karar vermediğini söyledi.

İtalya,"Kuşak Yol Girişimi"ne yönelik anlaşmayı yenileme konusunda kararını vermedi

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'da konuşan Başbakan Meloni, ülkesinin 2019'da imzaladığı Çin'in Kuşak Yol Girişimi'ne ilişkin muhtıranın yenilemesine dair, "Bu, henüz karar almadığımız bir konu. Tartışmaya açık." dedi.

Pekin yönetimi, söz konusu Kuşak Yol Girişimi muhtırasının imzalandığı 2019'dan bu yana İtalya ve Çin işbirliğinin arttırdığını savunuyor.

Basında, Roma'nın Çin'e orantısız şekilde fayda sağladığı eleştirileri nedeniyle Kuşak Yol Girişimi'ne ilişkin muhtırayı yenilememeyi değerlendirdiği haberleri çıkmıştı.

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