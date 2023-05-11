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Dünya
AA 11.05.2023 06:33

Ekvador'daki Cotopaxi Yanardağı kül püskürtüyor

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un güneyindeki Cotopaxi Yanardağı'nın kül bulutu çıkardığı bildirildi.

Ekvador'daki Cotopaxi Yanardağı kül püskürtüyor

Ekvador Jeofizik Enstitüsü (IG), yanardağda 2 bin 200 metreyi aşan kül emisyonları gözlemlendiğini aktardı.

IG, uydu sistemleri aracılığıyla 24 saat aralıksız Cotopaxi'nin izlendiğini ve acil bir durumun tespit edilmediğini belirtti.

Gerekli önlemlerin alınması hususunda resmi kaynakları işaret eden IG, durumu takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Ekvador basınına göre, ülkenin güneybatısındaki San Joaquin ve San Agustin de Callo kasabalarında kül bulutu görüldü.

Dünyanın en yüksek yanardağları arasında yer alan Cotopaxi Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin, Quito'da evlerin ve arabaların üzerini örttüğü belirtiliyor.


 

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