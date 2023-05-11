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Dünya
AA 11.05.2023 05:56

ABD'den sınır dışı edilen 209 Kolombiyalı göçmen ülkelerine döndü

ABD'den sınır dışı edilen Kolombiya vatandaşı 209 göçmen, yetkililerin girişimleri sonucu ülkelerine getirildi.

ABD'den sınır dışı edilen 209 Kolombiyalı göçmen ülkelerine döndü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Başkent Bogota'daki Uluslararası El Dorado Havaalanına getirilen Kolombiyalı göçmenler, ABD'de ayrımcı uygulamalara maruz kaldıklarını bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde olunduğu belirtilerek, "Savunmasız durumdaki 209 yurttaşımızı ülkeye getirdik ve onlara yardım ediyoruz." denildi.

EFE haber ajansına konuşan göçmenlerden 33 yaşındaki Kolombiyalı Mabel, "Kanada'ya gitmek için ABD'den geçmeyi planladım ancak Teksas'taki göçmenleri tuttukları merkezde insanlık dışı muameleyle karşılaştım." diye konuştu.

Kolombiya basınında çıkan haberlerde, ABD'li yetkililerin göçmenleri kokain kaçakçılığı yapmakla suçladığı ve insani ihtiyaçlarını sağlamalarına müsaade etmediği öne sürüldü.

Jerson isimli başka bir Kolombiyalı da basına açıklamasında, Kolombiya'daki 4 çocuğuna bakmak için ABD'ye gittiğini belirterek, "Aileme dahi iyi bir gelecek sağlamak niyetiyle oralara gittim ancak daha kötüsüyle karşılaştım. ABD'ye gitme girişiminde bir daha bulunmayacağım, ülkemde marangozluk yapacağım." şeklinde konuştu.

Ombudsmanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise hak ihlallerine ilişkin göçmenlerden gerekli bilgilerin alındığı ve bununla ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.

ABD ile düzensiz göçmenlerin iadesi programı geçici olarak askıya alınmıştı

Kolombiya, ABD-Meksika sınırında yakalanan Kolombiya vatandaşı düzensiz göçmenlerin ülkeye geri gönderilmesine ilişkin programını 5 Mayıs'ta geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.

Kolombiya Göç Ajansı Müdürü Carlos Fernando Garcia, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu kararı ABD otoritelerinin göçmenlere muamelesini protesto etmek için aldığını bildirmişti.

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