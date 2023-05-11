6 ve 3 yaşlarındaki iki erkek kardeş araba kullanırken kaza yaptı

6 ve 3 yaşlarındaki iki erkek kardeş, Çarşamba gecesi geç saatlerde ebeveynlerinin arabasıyla Malezya'nın Langkawi adasında bir tur attı.

Direksiyonun kontrolü kaybedip bir elektrik direğine çarpan kardeşler, yerel polis tarafından yakalandı.

Kardeşlerin gece geç saatlerde yaptığı gezintinin nedeninin yeni bir oyuncak araba almak olduğu açıklandı.

Langkawi polis şefi Shariman Ashari, gümüş bir Toyota Vios hakkında, sürücünün "sarhoş" olabileceğine dair şikayetler aldıklarını açıkladı.

Çocukların, anneleri banyoda, babaları ise uyuyorken gizlice evden çıktıklarını ve araca bindiklerini söyledi.

Shariman, arabanın kaputunun hasar gördüğü kazadan önce yaklaşık 2,5 kilometre yol katettiklerini de sözlerine ekledi.

Çocuklar kazadan ciddi yara almadan kurtuldu.