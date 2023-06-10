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Dünya
AA 10.06.2023 20:51

"Gladyatör 2" filminin 6 oyuncusu sette yaşanan patlamada yaralandı

Fas'ta çekimleri yapılan "Gladyatör 2" filminin 6 oyuncusu, sette meydana gelen bir patlama sonucu yaralandı.

"Gladyatör 2" filminin 6 oyuncusu sette yaşanan patlamada yaralandı

The Sun Gazetesi'nin haberine göre, filmin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.

Patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, "Gladyatör 2" filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Açıklamada, “Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.

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