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Dünya
TRT Haber, İHA 10.06.2023 20:50

Kanada’daki orman yangınlarında 4,5 milyon hektarlık alan küle döndü

Kanada'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Bu yıl çıkan orman yangınları 4,5 milyon hektarlık alanı küle çevirdi. Yüzlerce noktada çıkan yangınlara müdahale için ABD'den sonra Fransa da destek ekip yolladı.

Kanada'da 424 ayrı noktada orman yangınları sürüyor.

Çoğu yerleşim yerinin üzeri dumanla kaplı. Binlerce kişi tahliye edildi.

British Columbia eyaletindeki orman yangınları yayılıyor.

Eyaletin kuzeydoğusundaki orman yangınlarının havadan çekilmiş görüntüleri, alevlerin 230 kilometrekarelik alanı etkilediğini gözler önüne seriyor.

Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi
Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi

Yangınların şiddeti nedeniyle, tahliye güzergahları da değiştirilmek zorunda kalınıyor.

“Daha önce görülmemiş bir şey”

British Columbia’daki Thompson Rivers Üniversitesinden orman yangını profesörü Michael Flannigan, bu yıl orman yangınlarının çok erken başladığını belirtti.

Flannigan, "Bu daha önce görülmemiş bir şey. Bu yıl çok aktif, aşırı ve tarihi bir yangın mevsimi ile başladı. Kanada'nın çoğu için normal yangın mevsimi hala çok önümüzde" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişi yeniden evine dönebilmeyi umuyor

Ay başından bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Quebec eyaletinde ise yangınların kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

Tahliye edilen binlerce kişi yeniden evlerine dönebilme umudunda.

Eyalet yönetimi, tahliye edilenlere hane başına 1120 dolar yardım yapılmasını kararlaştırdı.

ABD'nin ardından Fransa da destek gönderdi

Kanada'nın alevlerle mücadelesine uluslararası destek de sürüyor.

Çoğu ABD kentinin gökyüzünün de dumanla kaplanmasına yol açan alevleri söndürmek için 600 Amerikan itfaiye erinin ardından Fransa'dan da destek geldi.

Fransa 100 kişiden oluşan ekibi Kanada'ya gönderdi.

Yılbaşından bu yana ülkede yaklaşık 2 bin 500 noktada yangın çıktı, 4 buçuk milyon hektar alan kül oldu. Bu son 10 yılın ortalamasının 15 katı.

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