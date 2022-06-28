Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ( CDC ) tarafından geçen hafta yayınlanan analiz , bu yıl 1 Ekim 2021 ile 15 Haziran arasında 10 yaşın altındaki ABD'li çocuklar arasında nedeni bilinmeyen toplam 296 hepatit vakası olduğunu gösteriyor.

Rapor, vakaların çoğunun hiç çocuk bakım tesisine veya okula gitmemiş çocuklarda olduğunu gösterdi.

Raporda "Çocukların yarısından daha azı (yüzde 42,5) hastalanmadan önceki ay bir çocuk bakım tesisine veya okula gitti ve yüzde 56,1'i hiç çocuk bakım tesisine veya okula gitmedi" denildi.

Ayrıca 10 yaş altı hastaların üçte biri hanedeki tek çocuktu.

Vakalar arasında seyahat, yiyecek veya toksik maddeler gibi yaygın maruziyetler tanımlanmadı ve hasta örneklerinin yalnızca yüzde 10 ila 26'sında COVID ile mevcut veya geçmiş enfeksiyonlar bildirildi.

Çocukların çoğuna aşı yapılmadığı için COVID aşısının vakalarla bağlantılı olduğu da görülmedi.