Geri dönüşümde kritik keşif: Plastikleri düşük sıcaklıklarda sindirebilen mikroplar keşfedildi

Bunu yapabilen birçok mikroorganizma zaten bulunmuştu.

Ancak bunlar genellikle yalnızca 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çalışabiliyorlardı.

Yani gerekli ısıtma nedeniyle bu mikroorganizmaların endüstriyel uygulamada kullanmanın çok pahalı olduğu anlamına geliyordu.

İsviçre Federal Enstitüsü WSL'den bilim insanları, bunu 15 derecede yapabilen ve mikrobiyal geri dönüşümde bir çığır açabilecek mikroplar keşfetti.

Bulguları Frontiers in Microbiology dergisinde yayınlandı.

WSL'den Dr Joel Rüthi ve meslektaşları, Grönland, Svalbard ve İsviçre'de bir yıl boyunca yerde tutulan veya kasıtlı olarak toprağa gömülmüş plastik üzerinde büyüyen 19 bakteri türü ve 15 mantar örneği aldılar.

Mikropların laboratuvarda karanlıkta 15 derecede tek suşu kültürler halinde büyümesine izin verdiler ve farklı plastik türlerini sindirip sindiremeyeceklerini test ettiler.

Sonuçlar, bakteri suşlarının phyla actinobacteria ve proteobacteria'da 13 cinse ve mantarların phyla ascomycota ve mucoromycota'da 10 cinse ait olduğunu gösterdi.

Plastik karışımların sindirilebildiği görüldü

Test edilen plastikler, biyolojik olarak parçalanmayan polietilen (PE) ve biyolojik olarak parçalanabilen polyester-poliüretan (PUR) ve ayrıca ticari olarak temin edilebilen biyolojik olarak parçalanabilen iki polibütilen adipat tereftalat (PBAT) ve polilaktik asit (PLA) karışımını içeriyor.

Bu plastikler üzerinde 126 günlük inkübasyondan sonra bile suşların hiçbiri PE'yi sindiremedi.

Ancak 11 mantar ve sekiz bakteri dahil olmak üzere 19 suş (yüzde 56), 15 derecede PUR'u sindirebilirken, 14 mantar ve üç bakteri, PBAT ve PLA'nın plastik karışımlarını sindirebildi.