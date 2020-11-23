Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
General Motors'un 5,9 milyon aracı geri çağırılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi, otomotiv üreticisi General Motors'un Takata hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon kamyonet ve SUV modelini geri çağırdı. Bunun General Motors'a maliyeti 1,2 milyar dolar olacak.
General Motors'un (GM) 2007-2014 yıllarında üretilen kamyonet ve SUV modellerinde hava yastıkları, geri çağrılan diğer Takata hava yastıklarında olduğu gibi yüksek ısıya ve neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski altında.
Dünya çapında birçok otomobil üreticisi söz konusu hava yastığı sorunu nedeniyle araçlarını geri çağırırken, GM, geri çağırmayı önlemek için ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) başvurmuştu.
General Motors'a bu durumun maliyeti 1,2 milyar dolar
Bu durumun, GM’ye maliyetinin 1,2 milyar dolara mal olacağı hesaplanıyor.
Araç sahipleri, 17 haneli araç kimlik numarası ile NHTSA internet sitesi üzerinden araçlarının geri çağrılmadan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilecek.
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