Ermenistan Gence kent merkezinde ikinci kez sivilleri hedef aldı. İşgalci Ermenistan tarafından ateşlenen 2 füzeden biri patlamazken 1'i alışveriş merkezine isabet etti.



130 iş yerinin zarar gördüğü saldırıda yaralanan siviller de var. 2 gündür saldırı altında bulanan Gence halkı sivilleri vuran Ermenistan ordusuna tepkili.

Bir Gence sakini duygularını şöyle dile getirdi: “Ermenistan sivilleri vurarak bizi korkutmaya çalışıyor. Ancak bilmiyor ki Gence ahalisi kan görünce korkmuyor, daha sinirleniyor."

Bir başka Gence sakini ise Azerbaycan halkının korkmayacağının altını çizdi: ”Bu mermi düşen yerlerde yaşıyorum. Ermenistan elinden geleni yapıyor ki toplumu korkuya sevk etsin ancak Azerbaycan halkı böyle şeylerden korkmaz, tam tersine bizim hırsımızı arttırıyorlar.”

Elektrik santralini de hedef aldılar

Ermenistan, bölgenin enerjisini sağlayan elektrik santralini de vurmaya çalıştı. Gence'nin doğusundaki Mingeçevir'de bulunan hidroelektrik santraline füze saldırısı düzenledi. Roketlerden ikisi patlamadı, birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.



25 sivil yaşamını yitirdi, 127 yaralı var



Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan topraklarından sivil yerleşim yerlerine füze atıldığını gösteren görüntüler paylaştı.

Azerbaycan Başsavcılığı şimdiye kadar Ermenistan saldırılarında 25 sivilin yaşamını yitirdiğini, 127 kişinin yaralandığını bildirdi. 313 ev kullanılamaz hale geldi.

