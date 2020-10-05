Karabağ'ı yıllardır işgal altında tutan Ermenistan'ın son hataları uluslararası medyanın da gündeminde.

Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın çıkmaza girdiğini yazdı. Gazetede yer alan analiz haberde, Batı yanlısı Paşinyan'ın bölge dışı aktörleri, son olarak Fransa'yı meseleye dahil etmeye çalıştığı, böylece kendi sonunu hazırladığı iddia edildi.

Köşeye sıkışınca Moskova'nın kapısını çalan Paşinyan'ın dürüst davranmadığı, Rusya'dan yardım isterken bölge dışı aktörleri kendisine destek için davet ettiği ifade edildi.

Jamestown Vakfı Başkanı Glen Howard da, Karabağ'daki çatışmaların Paşinyan için oldukça kötüye gittiğini; Paşinyan'ın bu yüzden Türkiye'nin ve Suriyelilerin savaşa dahil olduğu iddiasını ortaya attığını söyledi.

Uluslararası kamuoyu nezdinde Azerbaycan için her şeyin yolunda olduğuna dikkat çeken Howard, Türkiye'nin tam desteğini alan Azerbaycan'ın hem askeri kapasite bakımından, Hem de nüfus açısından Ermenistan'dan üstün olduğunu dile getirdi.

Howard, Erivan yönetiminin Azerbaycan ordusundan bir generali şehit etmesinin büyük bir stratejik hata olduğunu belirtti; Paşinyan'ın kendi milliyetçi söylemlerin esiri olduğunu savundu.